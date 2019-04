Challenger Murcia: Il Main Draw

(1) Sousa, Pedro vs Bye

(WC) Granollers, Gerard vs (ITF) Perez Sanz, David

(Alt) Riba, Pere vs (ITF) Roca Batalla, Oriol

Bye vs (15) Griekspoor, Tallon

(10) Gimeno-Traver, Daniel vs Bye

Cachin, Pedro vs Miedler, Lucas

Boluda-Purkiss, Carlos vs (ITF) Nedelko, Ivan

Bye vs (6) Caruso, Salvatore

(3) Monteiro, Thiago vs Bye

Taberner, Carlos vs (ITF) Brancaccio, Raul

Qualifier vs Choinski, Jan

Bye vs (14) Ymer, Mikael

(9) Molleker, Rudolf vs Bye

Petrovic, Danilo vs Robredo, Tommy

Sakharov, Gleb vs (WC) Alcaraz Garfia, Carlos

Bye vs (5/SE) Martinez, Pedro

(8) De Greef, Arthur vs Bye

Tatlot, Johan vs Zapata Miralles, Bernabe

(WC) Almagro, Nicolas vs Vilella Martinez, Mario

Bye vs (11) Arguello, Facundo

(13) Coppejans, Kimmer vs Bye

(ITF) Bonadio, Riccardo vs Balazs, Attila

Bonzi, Benjamin vs (WC) Gakhov, Ivan

Bye vs (4) Rosol, Lukas

(7) Bemelmans, Ruben vs Bye

Hernandez-Fernandez, Jose vs Qualifier

Ortega-Olmedo, Roberto vs (WC) Lopez Montagud, Carlos

Bye vs (12) Lopez Perez, Enrique

(16) Gutierrez-Ferrol, Sergio vs Bye

Bellucci, Thomaz vs Domingues, Joao

Gaio, Federico vs Kamke, Tobias

Bye vs (2) Carballes Baena, Roberto