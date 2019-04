WTA Charleston: Martina Trevisan festeggia la prima vittoria WTA. Fuori nettamente Sara Errani

Martina Trevisan ha messo a segno questa sera la prima vittoria in un main draw del circuito maggiore.

La 25enne fiorentina numero 159 Wta, promossa dalle qualificazioni del torneo WTA Premier di Charleston, ha sconfitto all’esordio per 62 61, in appena 58 minuti, l’ucraina Nadiia Kichenok, specialista del doppio, senza ranking in singolare, anche lei qualificata.

Martina era al 6° tentativo.

Al secondo turno la Trevisan sfiderà l’olandese Kiki Bertens, numero 6 Wta e seconda testa di serie e campionessa in carica.

Ko Sara Errani battuta per 60 61, in appena 56 minuti di partita, dalla portoricana Monica Puig, numero 63 Wta.

La partita punto per punto



WTA Charleston Martina Trevisan Martina Trevisan 6 6 Nadiia Kichenok Nadiia Kichenok 2 1 Vincitore: M. TREVISAN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 N. Kichenok 0-15 0-30 0-40 5-1 → 6-1 M. Trevisan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 N. Kichenok 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 M. Trevisan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 N. Kichenok 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 M. Trevisan 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 N. Kichenok 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Trevisan 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 N. Kichenok 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 M. Trevisan 0-15 0-30 15-30 15-40 4-1 → 4-2 N. Kichenok 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 M. Trevisan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 N. Kichenok 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 2-0 → 2-1 M. Trevisan 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 N. Kichenok 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

La partita punto per punto