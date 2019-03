WTA Charleston: Il Tabellone Principale. Presenza di Sara Errani

WTA Charleston Premier | Terra | $823.000 – Parte Alta

(1) Stephens, Sloane vs Bye

Sorribes Tormo, Sara vs Stollar, Fanny

Friedsam, Anna-Lena vs Zidansek, Tamara

Linette, Magda vs (14) Tomljanovic, Ajla

(10) Ostapenko, Jelena vs Larsson, Johanna

(WC) Rogers, Shelby vs Rodina, Evgeniya

Vikhlyantseva, Natalia vs Maria, Tatjana

Bye vs (8) Keys, Madison

(3) Sabalenka, Aryna vs Bye

Qualifier vs Pliskova, Kristyna

Errani, Sara vs Puig, Monica

(WC) Lisicki, Sabine vs (13) Kenin, Sofia

(11) Collins, Danielle vs Brengle, Madison

Qualifier vs Bolsova Zadoinov, Aliona

Kudermetova, Veronika vs Kanepi, Kaia

Bye vs (6) Mertens, Elise

WTA Charleston Premier | Terra | $823.000 – Parte Bassa

(7) Goerges, Julia vs Bye

Qualifier vs Townsend, Taylor

Parmentier, Pauline vs Kiick, Allie

Qualifier vs (9) Bencic, Belinda

(16) Martic, Petra vs Anisimova, Amanda

Minella, Mandy vs Schmiedlova, Anna Karolina

Pegula, Jessica vs Khromacheva, Irina

Bye vs (4) Sevastova, Anastasija

(5) Wozniacki, Caroline vs Bye

Siegemund, Laura vs (WC) Navarro, Emma

Bonaventure, Ysaline vs Qualifier

Qualifier vs (12) Buzarnescu, Mihaela

(15) Sakkari, Maria vs Cornet, Alizé

Lepchenko, Varvara vs Petkovic, Andrea

Qualifier vs Qualifier

Bye vs (2) Bertens, Kiki