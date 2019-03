Masters 1000 Miami: Roger Federer gioca un match perfetto. Ko Shapovalov. Lo svizzero sfiderà in finale John Isner

Federer in finale

Roger Federer non ha avuto grosse difficoltà nel raggiungere la finale anche nel Masters 1000 di Miami, dopo quella giocata a Indian Wells.

Roger ha battuto Denis Shapovalov con il punteggio di 6-2 6-4 in 1h10′ ed ora affronterà il campione in carica del torneo John Isner, che ha avuto la meglio sul sorprendente Felix Auger-Aliassime nell’altra semifinale.

Il giovane canadese ha avuto un entrata in materia piuttosto complicata contro il 37enne, che ha subito saputo approfittare della sua eccessiva fallosità e imprecisione. Un break nel 3o game ed uno nel 5o hanno permesso allo svizzero di far suo il primo set dopo 35′. Nella seconda frazione il 19enne ha aggiustato un po’ il tiro ma ha comunque concesso il servizio a Federer nel 3o gioco, inchinandosi al Roger nel primo confronto diretto tra i due.

La partita punto per punto