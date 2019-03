Jannik Sinner: “mi alleno in Italia con coach italiani, sono italiano”

Dal Corriere della Sera intervista di Gaia Piccardi a Jannik Sinner che ritornerà in campo la prossima settimana nel torneo challenger di Alicante dove ha ricevuto una wild card per il tabellone principale.

“Sciavo, slalom e gigante di cui ero campione italiano, e giocavo benino a tennis, lasciare la famiglia a 14 anni non è stata una scelta facile ma ho sempre voluto diventare forte in uno sport. Papà è cuoco a Sesto in Val Pusteria, mamma cameriera nello stesso rifugio. Mi hanno lasciato molto libero: li ringrazio.

Oggi divido casa con altri due giocatori dell’accademia di Piatti: un casino totale, prima ero ospitato da una famiglia croata.

Tutti mi dicevano: come giochi bene! Io sono stato l’ultimo a crederci: solo ora sono consapevole del mio talento e delle mie potenzialità”.

“Vinto un challenger, vinto un torneo Itf, l’asticella si alza sempre di più ma è l’unico modo per migliorare. Lavoro su dritto e servizio, il rovescio è il colpo più sicuro, mi trovo meglio sul veloce però mi diverto anche sulla terra: mi piace scivolare.

Novak Djokovic mi ha dato il miglior consiglio, Il tennis è una questione di fiducia e di testa”.

“Avevo le basi della scuola ma poco vocabolario. Sono nato a un passo dall’Austria però al doppio passaporto non ci penso: mi alleno in Italia con coach italiani, sono italiano. Ma non chiedermi di cantare l’inno…”.