Simona Halep ritorna con un suo vecchio allenatore

Simona Halep ha annunciato il suo nuovo allenatore a tempo pieno, il compatriota Daniel Dobre, con cui ha lavorato nel 2015, anno in cui, stranamente, ha ottenuto il miglior risultato qui a Miami dove raggiunse le semifinali.

Questo “nuovo vecchio coach” arriva dopo la collaborazione di una settimana con il belga Thierry van Cleemput, ex allenatore di David Goffin. L’unico torneo che hanno giocato insieme è stato il WTA Premier a Doha, in Qatar, dove la 27enne rumena è arrivata in finale.

Simona sta ancora lottando per trovare un degno sostituto di Darren Cahill, che l’ha lasciata alla fine del 2018 per motivi personali e familiari.