Masters 1000 Miami: Il Tabellone Principale. Quattro gli azzurri al via

ATP Masters 1000 Miami 1000 | Cemento | $8.359.455 – Parte Alta

(1) Djokovic, Novak vs Bye

Tomic, Bernard vs Berdych, Tomas

Gojowczyk, Peter vs Delbonis, Federico

Bye vs (32) Millman, John

(22) Bautista Agut, Roberto vs Bye

(PR) Tipsarevic, Janko vs Klahn, Bradley

Kukushkin, Mikhail vs Andreozzi, Guido

Bye vs (15) Fognini, Fabio

(12) Raonic, Milos vs Bye

Marterer, Maximilian vs Fritz, Taylor

Fabbiano, Thomas vs Ivashka, Ilya

Bye vs (19) Edmund, Kyle

(25) Pouille, Lucas vs Bye

Copil, Marius vs Ramos-Vinolas, Albert

Klizan, Martin vs Qualifier

Bye vs (7) Isner, John

(3) Thiem, Dominic vs Bye

Berrettini, Matteo vs Hurkacz, Hubert

Qualifier vs Qualifier

Bye vs (29) Fucsovics, Marton

(17) Basilashvili, Nikoloz vs Bye

(WC) Kuhn, Nicola vs Zverev, Mischa

Haase, Robin vs Qualifier

Bye vs (16) Monfils, Gael

(11) Coric, Borna vs Bye

Carballes Baena, Roberto vs Kudla, Denis

Chardy, Jeremy vs Jarry, Nicolas

Bye vs (23) Simon, Gilles

(27) Kyrgios, Nick vs Bye

Sandgren, Tennys vs Qualifier

Lajovic, Dusan vs Qualifier

Bye vs (5) Nishikori, Kei

ATP Masters 1000 Miami 1000 | Cemento | $8.359.455 – Parte Bassa

(6) Anderson, Kevin vs Bye

Munar, Jaume vs Qualifier

Sousa, Joao vs (WC) Tseng, Chun Hsin

Bye vs (31) Johnson, Steve

(24) Dimitrov, Grigor vs Bye

Lopez, Feliciano vs Paire, Benoit

Norrie, Cameron vs Thompson, Jordan

Bye vs (10) Khachanov, Karen

(13) Medvedev, Daniil vs Bye

Mannarino, Adrian vs Bedene, Aljaz

Qualifier vs Struff, Jan-Lennard

Bye vs (21) Schwartzman, Diego

(30) Wawrinka, Stan vs Bye

Herbert, Pierre-Hugues vs Krajinovic, Filip

Qualifier vs Ebden, Matthew

Bye vs (4) Federer, Roger

(8) Tsitsipas, Stefanos vs Bye

Qualifier vs Humbert, Ugo

Mayer, Leonardo vs Qualifier

Bye vs (26) Pella, Guido

(20) Shapovalov, Denis vs Bye

Qualifier vs Jaziri, Malek

Chung, Hyeon vs Daniel, Taro

Bye vs (9) Cilic, Marin

(14) Cecchinato, Marco vs Bye

(WC) Eubanks, Christopher vs Dzumhur, Damir

Andujar, Pablo vs Karlovic, Ivo

Bye vs (18) Goffin, David

(28) Tiafoe, Frances vs Bye

Gulbis, Ernests vs (WC) Kecmanovic, Miomir

Querrey, Sam vs (WC) Ferrer, David

Bye vs (2) Zverev, Alexander