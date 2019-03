Challenger Lille: Il Tabellone Principale. Tre gli azzurri ai nastri di partenza

Challenger Lille CH | Indoor | e46.600 -Parte Alta

(1) Garcia-Lopez, Guillermo vs Bye

(WC) De Schepper, Kenny vs Pavlasek, Adam

(ITF) Ferreira Silva, Frederico vs Zapata Miralles, Bernabe

Bye vs (15) Ofner, Sebastian

(9) Otte, Oscar vs Bye

Torpegaard, Mikael vs Masur, Daniel

Moraing, Mats vs Gombos, Norbert

Bye vs (7) Moutet, Corentin

(3) Barrere, Gregoire vs Bye

Qualifier vs (WC) Furness, Evan

(ITF) Jacq, Gregoire vs Troicki, Viktor

Bye vs (14) Brands, Daniel

(12) Basic, Mirza vs Bye

Mahut, Nicolas vs Vatutin, Alexey

Qualifier vs (ITF) Safiullin, Roman

Bye vs (5) Stakhovsky, Sergiy

Challenger Lille CH | Indoor | e46.600 -Parte Bassa

(6) Travaglia, Stefano vs Bye

Benchetrit, Elliot vs Kamke, Tobias

(WC) Tatlot, Johan vs (WC) Blancaneaux, Geoffrey

Bye vs (10) Novak, Dennis

(13) Halys, Quentin vs Bye

Miedler, Lucas vs Griekspoor, Tallon

Balazs, Attila vs (ITF) Bonadio, Riccardo

Bye vs (4) Bachinger, Matthias

(8) Hoang, Antoine vs Bye

(WC) Roumane, Rayane vs Ilkel, Cem

Choinski, Jan vs Horansky, Filip

Bye vs (11) Hanfmann, Yannick

(16) De Greef, Arthur vs Bye

Viola, Matteo vs Bonzi, Benjamin

Brown, Dustin vs Janvier, Maxime

Bye vs (2) Maden, Yannick