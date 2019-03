Il forfait di Nadal ad Indian Wells: Parlano Roger Federer e Rafael Nadal

Roger Federer: “Ero pronto a scendere in campo, mi stavo riscaldando stamattina, Rafa era sul campo a fianco e tutto era normale, pensavo che avremmo giocato. Poi mi ha mandato un messaggio dicendomi che non era possibile, il suo ginocchio non stava bene e non poteva giocare.

Quindi sono tornato a casa e mi sono rilassato, ma è un grande dispiacere perché so quanto questa partita sia attesa soprattutto dai tifosi e anche da noi giocatori. L’attenzione era tanta stamattina, e la tensione alta”.

Rafael Nadal: “Come ho detto ieri, ho sentito un forte dolore al ginocchio destro e sapevo che le cose non stavano andando molto bene, non volevo confermare nulla perché volevo aspettare fino alla fine e fare tutto il possibile per essere competitivo oggi, ma non è stato così.

Oggi mi sono allenato per un po’al mattino e ho sentito che il mio ginocchio non stava bene e non ero in grado di giocare una semifinale di un torneo Masters 1000.

Non giocherò a Miami, quello che farò è tornare a casa, riposare un po’e provare a fare una transizione graduale sulla terra rossa.”