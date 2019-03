Sarà Tra Rafael Nadal e Roger Federer la semifinale di Indian Wells

Come previsto sarà Rafael Nadal (ATP 2) a sfidare Roger Federer (4) nelle semifinali di Indian Wells. Il maiorchino ha infatti superato nei quarti il russo Karen Khachanov (13) con il punteggio di 7-6 (7/2) 7-6 (7/2).

Per lo spagnolo la partita è stata tutt’altro che semplice, in particolare nel secondo set dove ha accusato un problema al ginocchio che ha costretto il massaggiatore a intervenire e ad applicargli una fasciatura. Il russo ha quindi provato ad approfittare dell’infortunio dell’avversario, ma ha finito per commettere fin troppi errori (in particolare con un set point a favore sul 5-4) che hanno permesso a Rafa di riprendersi e di vincere.

In precedenza missione compiuta per Roger Federer (ATP 4), che al Masters 1000 di Indian Wells ha raggiunto le semifinali dopo aver battuto anche Hubert Hurkacz (67). Nonostante il giovane polacco si sia mostrato un degno avversario, Roger non ha mai vacillato e si è imposto per 6-4 6-4 in 1h14′ di gioco.

Dopo un inizio equilibrato in cui il 22enne ha mostrato buoni colpi, Roger è uscito alla distanza, piazzando il break decisivo nel 5o game del primo set e nel 3o del secondo per poi “controllare” sino al termine.