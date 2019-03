Rafael Nadal: “Adoro giocare sul duro, ma il mio corpo no. E non è la mia carriera che mi preoccupa, ma la possibilità di una vita normale dopo aver concluso con il tennis”

Rafael Nadal, numero due del mondo, spera di giocare tra poche ore contro Roger Federer nelle semifinali di Indian Wells. Il 32enne spagnolo ha sentito un dolore al ginocchio durante il suo “quarto” contro Karen Khachanov e alla fine dell’incontro in conferenza stampa, ha spiegato le difficoltà di giocare sulle superfici dure.

“Adoro giocare sul duro, ma il mio corpo no. E non è la mia carriera che mi preoccupa, ma la possibilità di una vita normale dopo aver concluso con il tennis.

Questa superficie è super esigente per il corpo. Nessuno sport costringe i suoi atleti a giocare per così tanti anni su superfici tanto impegnative quanto i campi duri. Sarebbe bello che tra 15 o 20 anni si possano trovare pavimenti più morbidi per facilitare queste situazioni”.