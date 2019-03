Roger Federer soddisfatto del suo gioco e poi parla di un episodio accaduto con il suo prossimo avversario ad Indian Wells

Roger Federer continua la sua marcia nel torneo Masters 1000 di Indian Wells. Il numero quattro del mondo, che ha trascorso meno di due ore in campo negli ultimi due incontri, è contento del suo attuale momento di forma.

“Mi sento bene, non mi sento per nulla stanco, anche dopo aver giocato a Dubai o dopo uno dei miei incontri qui ad Indian Wells. Sono molto soddisfatto del mio gioco”.

Il suo prossimo avversario è il polacco Hubert Hurkacz, e Federer ha rivelato un episodio con il 22enne. “Mi sono allenato con lui a Shanghai dopo che lui perse, credo, in un Challenger. Mi ricordo quando stavamo giocando e ogni volta che commetteva un errore si dispiaceva. Sembra un ragazzo molto carino .

Sono felice per lui. Ha battuto Nishikori a Dubai e ora qui. Ha anche vinto contro Shapovalov, è un grande risultato per lui”.