Masters 1000 Indian Wells: Doppio. Fognini-Djokovic centrano la semifinale (VIDEO)

Semifinale per Fabio e Novak

Fabio Fognini e Novak Djokovic approdano in semifinale nel torneo Masters 1000 di Indian Wells.

Il ligure ed il serbo hanno centrato l’ingresso nelle semifinali superando per 76(6) 26 10-6, in un’ora e 36 minuti di partita, l’olandese Jean-Julien Rojer ed il rumeno Horia Tecau.

In semifinale sfideranno il polacco Lukasz Kubot e il brasiliano Marcelo Melo o la formazione composta dal britannico Dominic Inglot e dal croato Franko Skugor.

