Naomi Osaka parla della programmazione dell’amico Tsitsipas: “Il mio obiettivo è divertirmi nei grandi tornei”

Naomi Osaka e Stefanos Tsitsipas si sono avvicinati tramite i social network nelle ultime settimane e la n. 1 del mondo sta seguendo da vicino ciò che fa il greco, che la scorsa settimana ha debuttato nei primi dieci del mondo dopo la finale nell’ATP 500 di Dubai.

Naomi ha parlato della sconfitta di Tsitsipas nel secondo turno del torneo di Indian Wells.

“La grande differenza tra me e un ‘top 10’ [Tsitsipas] è che non ho giocato tanti tornei dopo l’Australian Open. Gioca troppo e ha giocato un numero ridicolo di tornei dopo Melbourne. Ed erano in posti molto lontani. Potrebbe essere stato sicuramente un problema. Il mio obiettivo è divertirmi nei grandi tornei” – ha detto Naomi.