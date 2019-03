Monza e il torneo ATP 250

La città di Monza ha presentato la candidatura per ospitare un torneo su erba ATP 250 lo scorso 15 febbraio.

La candidatura dell’evento, concepito per andare in scena su 6 campi in erba all’interno dell’Autodromo di Monza, è stata presentata appunto ufficialmente all’ATP lo scorso 15 febbraio, per entrare nel calendario ufficiale a partire dal 2020.