Masters 1000 Indian Wells: Notte fonda per Fabio Fognini. L’azzurro sconfitto ancora nel match d’esordio

Arriva un’altra giornata nera per Fabio Fognini sconfitto al secondo turno nel torneo Masters 1000 di Indian Wells.

L’azzurro, testa di serie n.16, è stato sconfitto da Radu Albot classe 1989 e n.53 del mondo, con il risultato di 60 76 (4) dopo 1 ora e 26 minuti di partita.

Per Fognini si tratta delle quarta sconfitta consecutiva al turno d’esordio e della quinta in assoluto.

Da segnalare che Fabio dopo aver perso il primo set per 0 a 6 senza giocare, nel secondo parziale ha subito il break sul 4 pari, ma nel game successivo toglieva a 30 la battuta al suo avversario.

Si adnava al tiebreak e qui l’azzurro sotto per 2 a 5, recuperava fino al 4 a 5, ma battuta per Albot che conquistava i due punti seguenti vincendo la partita per 7 punti a 4.