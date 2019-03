La Coppa Davis sul Titano dal 15 al 21 luglio

La Coppa Davis tornerà a San Marino. E’ con grande piacere che la Federazione Sammarinese Tennis comunica di aver ricevuto da parte dell’International Tennis Federation (ITF), che ha valutato positivamente la proposta presentata dalla FST con il sostegno del Governo e del CONS, l’incarico per organizzare sul Titano le gare della Davis Cup by BNP Parisbas Europe Group IV.

Un grande onore per la FST e per il Governo poter riportare la Coppa Davis sul Titano per la quarta volta e tenere a battesimo il rinnovato format del torneo, che da quest’anno presenta numerose novità.

Dieci le squadre che, dal 15 al 21 luglio, saranno impegnate sui campi del Centro Tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell’Ovo, divise in due gironi da 5. Oltre ai padroni di casa saranno al via le rappresentative nazionali di Liechtenstein, Irlanda, Cipro, Malta, Islanda, Andorra, Armenia, Albania e Kosovo.

Gli incontri, al via il lunedì, animeranno l’impianto sammarinese per sei giorni, con un indotto sicuramente positivo per tutta la Repubblica di San Marino.

Si preannunciano mesi di duro lavoro per la FST, che oltre ad organizzare la Coppa Davis ha confermato il San Marino Junior Open, torneo ITF Under 18 in programma dal 22 al 27 luglio, e le due settimane della San Marino Junior Cup, evento del circuito Tennis Europe Under 12 cat. 1 (dal 26 agosto al 1 settembre) e Under 14 e 16, in programma dal 5 all’11 agosto.