Arrivano i 78 milioni di euro per le ATP Finals a Torino. Stasera la decisione del’ATP sull’asegnazione dell’evento

Giancarlo Giorgetti ha firmato il decreto della presidenza del Consiglio che “stanzia 78 milioni di euro per le Finals ATP a Torino”. Lo annuncia una nota di Palazzo Chigi, nella quale il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio si dice soddisfatto “dopo un lavoro serio e riservato” per l’esito della vicenda, anche “per esser riuscito, in extremis, come per le Olimpiadi, a garantire la candidatura italiana”.

Attesa per stasera a Indian Wells la decisione dell’Atp sulla sede che ospiterà per il prossimo quinquennio (2021-2025) l’importante evento.

La decisione però verrà resa nota soltanto nei prossimi giorni.