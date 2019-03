Petra Kvitova è ad Indian Wells e gioca a calcio (VIDEO)

Avevano fatto spaventare le dichiarazioni di Petra Kvitova di sentirsi particolarmente stanca.

Invece in questi giorni Petra, già presente ad Indian Wells, è sembrata di buon umore ed anche in buona forma come si vede da questo video.

Ricordiamo che la ceca, n.3 del seeding, dopo il bye del primo turno, sfiderà al secondo ostacolo del torneo di Indian Wells una tra Venus Williams o Andrea Petkovic.