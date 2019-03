Ritorna il TieBreak Tens. Stanotte in campo anche Rafael Nadal

Il torneo Indian Wells inizierà solo domani sera con l’inizio del tabellone principale femminile ma questa notte alcuni dei migliori giocatori del mondo saranno impegnati nel campo centrale di Indian Wells per il TieBreak Tens.

Rafael Nadal, Dominic Thiem, Marin Cilic, Stan Wawrinka, Gael Monfils, Milos Raonic, Taylor Fritz e David Goffin saranno i protagonisti dell’edizione 2019 di questo veloce torneo di esibizione.

La manifestazione prevede scontri ad eliminazione diretta, partendo dai quarti di finale, con un singolo tie-break a 10 punti. Chi vince porta a casa 150.000 $.

L’ultima edizione è stata vinta da Tomas Berdych prima dell’Australian Open 2018 e la penultima da Thiem a Vienna 2017.

Il Tabellone del Tie Break Tens

Nadal vs Fritz

Monfils vs Raonic

Cilic vs Goffin

Wawrinka vs Thiem