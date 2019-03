Jannik Sinner vince il torneo di Trento

Altra impresa straordinaria di Jannik Sinner. Domenica mattina il 17enne di Sesto Pusteria ha vinto, solo una settimana dopo Bergamo, anche il torneo ITF di Trento, dotato di 25.000$ di montepremi. Sinner si è imposto in finale sul tedesco Jeremy Jahn, dopo un’ora e 23 minuti di gioco, per 6:3, 6:4.

Per il pusterese è il primo successo nel circuito ITF, dopo aver perso l’anno scorso ad agosto la finale del 15.000 dollari di Santa Cristina. Sinner è in un momento straordinario della sua giovane carriera. Dopo il trionfo della scorsa settimana nel Challenger di Bergamo, l’azzurro ha firmato il suo secondo successo di fila. Oggi ha vinto la sua 14° partita negli ultimi 18 giorni. Sinner è il secondo altoatesino ad aver vinto il torneo di Trento. Già nel 2006, Thomas Holzer si è aggiudicato il doppio con Simone Vagnozzi.

Dopo aver battuto i francesi Albano Olivetti, Jules Okala, Antoine Cornut Chauvinc ed il tedesco Elmar Ejupovic, Sinner si è imposto anche su Jeremy Jahn. Il tedesco, numero 5 del seeding e 387 del mondo, è conosciuto in Alto Adige, avendo vinto tre anni fa il torneo ITF Futures al TC Rungg. Sinner ha iniziato forte, scappando con due break subito sul 5:2. Dopo mezz’ora di gioco il pusterese ha chiuso il primo set sul 6:3. Nella seconda frazione di gioco, un break a parte fino al 5:4 in favore di Sinner. Poi il pusterese ha dimostrato ancora una volta la sua classe, strappando il servizio a Jahn per il 6:4 finale.

Grazie a questo successo, Sinner incassa 3.600$ di montepremi e tre punti ATP. Nella classifica mondiale, l’altoatesino si porta la prossima settimana al 322° posto.

Le statistiche di Sinner nel circuito ITF:

2 finali (1 vittoria, 1 sconfitta)

03.03.2019 – 25.000 $, Trento (ITA): Jannik Sinner (ITA) – Jeremy Jahn (GER) 6:3, 6:4

17.08.2018 – 15.000 $, S. Cristina (ITA) – Jannik Sinner (ITA) – Peter Heller (GER) 1:6, 3:6

3 semifinali (2 vittorie, 1 sconfitta)

02.03.2019 – 25.000 $, Trento (ITA): Jannik Sinner (ITA) – Elmar Ejupovic (GER) 7:5, 6:3

17.02.2019 – 25.000 $, Agtöbe (KAZ): Jannik Sinner (ITA) – Niels Lootsma (NED) 6:3, 3:6, 5:7

17.08.2018 – 15.000 $, S. Cristina (ITA) – Jannik Sinner (ITA) – Alessandro Ceppellini (ITA) 6:7(4), 6:4, 6:4

5 quarti di finale (3 vittorie, 2 sconfitte)

01.03.2019 – 25.000 $, Trento (ITA): Jannik Sinner (ITA) – Antoine Cornut Chauvinc (FRA) 6:0, 7:6(6)

17.02.2019 – 25.000 $, Agtöbe (KAZ): Jannik Sinner (ITA) – Timur Kiyamov (RUS) 6:4, 2:6, 6:3

28.10.2018 – 15.000 $, Monastir (TUN): Jannik Sinner (ITA) – Aziz Dougaz (TUN) ritiro Sinner

17.08.2018 – 15.000 $, S. Cristina (ITA): Jannik Sinner (ITA) – Joy Vigani (ITA) 7:6(3), 6:2

19.05.2018 – 15.000 $, Casale Monferrato (ITA): Jannik Sinner (ITA) – Giovanni Fonio (ITA) 3:6, 3:6