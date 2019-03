Challenger Zhuhai: Il Tabellone Principale. Per i colori italiani presenza di Raul Brancaccio

Challenger Zhuhai CH | Cemento | $54.160 – Parte Alta

(1) Schnur, Brayden vs Bye

(WC) Xia, Zihao vs Purcell, Max

(ITF) Maamoun , Karim-Mohamed vs Hernandez-Fernandez, Jose

Bye vs (14) Safwat, Mohamed

(11) Rola, Blaz vs Bye

(ITF) Crepatte, Baptiste vs Lee, Duckhee

Myneni, Saketh vs Lopez Perez, Enrique

Bye vs (6) Molleker, Rudolf

(3) Otte, Oscar vs Bye

Tokuda, Renta vs Banes, Maverick

(WC) Zhang, Zhizhen vs Wu, Yibing

Bye vs (15) Cachin, Pedro

(12) Polmans, Marc vs Bye

Uchida, Kaichi vs Oliveira, Goncalo

Saville, Luke vs Petrovic, Danilo

Bye vs (7) Nedovyesov, Aleksandr

Challenger Zhuhai CH | Cemento | $54.160 – Parte Bassa

(8) Moraing, Mats vs Bye
Peliwo, Filip vs Ignatik, Uladzimir
Karlovskiy, Evgeny vs (WC) He, Yecong
Bye vs (9) Rodionov, Jurij

(16) Clezar, Guilherme vs Bye

(WC) Hua, Runhao vs Serdarusic, Nino

(ITF) Barranco Cosano, Javier vs Harris, Andrew

Bye vs (4) Moriya, Hiroki

(5) Sela, Dudi vs Bye

Wu, Di vs (ITF) Brancaccio, Raul

Li, Zhe vs Qualifier

Bye vs (10) Zhang, Ze

(13) Galovic, Viktor vs Bye

Chung, Yunseong vs Qualifier

(WC) Gao, Xin vs Molcan, Alex

Bye vs (2) Baghdatis, Marcos