Pre Quali Roma – Tappa Firenze: Semifinali al Match Ball Firenze Capecchi-Trusendi e Galoppini-Turchetti. Nel femminile Grymalska-Sabino e Pieri-Procacci

Dopo due settimane di sfide con al via ben 800 iscritti tra i cinque tabelloni (singolare maschile, femminile, doppio maschile, femminile e misto) al Match Ball Firenze Country Club di Bagno a Ripoli si giocano, ingresso libero dalle 12,00, le semifinali del Torneo Open di Pre-qualificazioni degli Internazionali BNL d’Italia.

Il montepremi totale di 24.580 euro e l’obiettivo wild card (ai finalisti del maschile e del femminile, ai vincitori del doppio maschile e del doppio femminile) per la 76esima edizione degli Internazionali d’Italia al Foro Italico di Roma, dal 6 al 19 maggio 2019, hanno permesso di vedere delle sfide avvincenti e molto combattute. Nel femminile la numero uno Anastasia Grymalska (numero 230 al mondo) ha superato nei quarti Alessia Bianchi (Ct Firenze) per 62 62 e affronterà nel match decisivo per l’accesso alla finale Lisa Sabino (Ct Eur Roma) che non ha fatto entrare in gara Tatiana Pieri (Ct Lucca) e ha chiuso la sfida con un facile 60 62. Nella parte bassa bene Jessica Pieri (numero due del tabellone e 300 al mondo), anche lei del circolo di Lucca, che ha sconfitto 64 62 Giorgia Marchetti (Aniene Roma) ed ora affronta la sorpresa del torneo la 2.4 Anna Maria Procacci (Stampa Sporting Torino) che ha superato Giulia Carbonaro (Flaminio Roma) per 64 63.

Nel maschile viene sconfitto il campione italiano di Seconda categoria 2018 Matteo Fago (numero due del torneo) eliminato da Nicolò Turchetti (2.2 del Tc Genova) che ha la meglio sul giocatore del Parioli Roma per 06 64 64 dopo che Fago si era trovato 2-0 avanti nel secondo set. Turchetti negli ottavi aveva sconfitto il maestro del Match Ball Firenze, Daniele Giorgini, mettendo in luce un tennis vario e un servizio che varia a seconda delle necessità. Nella semifinale della parte bassa la sfida è con il livornese Davide Galoppini che gioca per il Tc Petrarca Napoli che negli ottavi aveva vinto un match complicato con Edoardo Sardella del Tc Bassano mentre nei quarti supera Francesco Passaro (Junior Perugia) 62 61. Nella parte alta Daniele Capecchi (Tc Bisenzio) e detentore del titolo si conferma giocando una partita molto solida contro Stefano Baldoni (Junior Perugia) vincendo 62 75. Il giocatore fiorentino che insegna al Tc Bisenzio di Prato proverà a conquistare la finale di questi Open Bnl pre Ibi 2019 ma di fronte avrà Walter Trusendi (Tc Italia) che ha sconfitto 75 64 il favorito Riccardo Bonadio (Anp Pavia) in un match davvero di altissimo livello.

Nel doppio femminile sarà la coppia Costanza Traversi 2.3 e Angelica Raggi 2.3 a cercare di conquistare l’unica wild card per Roma dopo aver vinto in semi contro il duo Spigarelli – Bertoldo. Per raggiungere l’obiettivo dovranno superare la coppia Grymalska Marchetti che ha vinto 64 61 con Viviani-Remondina. Nel maschile le semifinali sono state giocate in tarda serata e il match conclusivo che darà un posto nel tabellone di pre quali a Roma vedrà il vincente della sfida tra Grassi-Fago e Sorrentino-Acquaroli mentre nell’altro incontro il team leccese Portaluri-Garzelli aveva di fronte il duo fiorentino Capecchi-Fanucci.