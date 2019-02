Coppa Davis, Group I: sorteggiate tutte le sfide, in campo a metà settembre

Sono stati sorteggiati i vari accoppiamenti del Group I di Coppa Davis: le gare si disputeranno, a scelta della squadra ospitante, tra il 13/14 o il 14/15 settembre 2019. L’India, recentemente sconfitta dall’Italia sull’erba di Calcutta, giocherà in Pakistan, presumibilmente sulla medesima superficie.

Le sfide più interessanti saranno quelle riguardanti la zona Europa/Africa. La Repubblica Ceca sarà impegnata in Bosnia-Herzegovina, mentre l’Austria di Dominic Thiem giocherà in Finlandia. Per la Svizzera, numero cinque del seeding, impegno non semplice (considerando le quasi certe assenze di Federer e Wawrinka) in casa della Slovacchia.

GROUP I – AMERICA (13/14 o 14/15 settembre, scelta della squadra ospitante)

Brasile (1) vs Barbados

Venezuela vs Ecuador (2)

Uruguay vs Repubblica Dominicana (3)

GROUP I – ASIA/OCEANIA (13/14 o 14/15 settembre, scelta della squadra ospitante)

Pakistan vs India (1)

Libano vs Uzbekistan (2)

Cina (3) vs Corea del Sud

GROUP I – EUROPA/AFRICA (13/14 o 14/15 settembre, scelta della squadra ospitante)

Bosnia-Herzegovina vs Repubblica Ceca (1)

Svezia (2) vs Israele

Finlandia vs Austria (3)

Ungheria (4) vs Ucraina

Slovacchia vs Svizzera (5)

Bielorussia vs Portogallo (6)