Fed Cup: scelta la sede per la semifinale Francia-Romania

L’ITF (International Tennis Federation) ha comunicato che la semifinale di Fed Cup tra Francia e Romania si disputerà alla Kindarena di Rouen, un impianto che può contenere fino a 5.210 spettatori e che è stato già utilizzato per la Coppa Davis nel 2013 e nel 2017.

Tra le due formazioni c’è un solo precedente, tra l’altro piuttosto datato: le compagini si sfidarono nell’edizione del 1976, la Romania si impose per 3-0 allo Spectrum Stadium di Philadelphia. La Francia, capitanata da Julien Benneteau, va a caccia del terzo successo della sua storia e, più in generale, proverà a centrare la sesta finale assoluta nella competizione. La Romania, che al primo turno ha sconfitto la Repubblica Ceca in quel di Ostrava, raggiungendo così le semifinali per la prima volta dal 1973, va invece a caccia della prima qualificazione della sua storia alla finalissima che si disputerà tra il 9 ed il 10 novembre.

Lorenzo Carini