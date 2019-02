Challenger Zhuhai e Santiago: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni

Settimana (04-10 Marzo 2019)

ZHUHAI , China (H) / 80 ($)

SANTIAGO , Chile (CL) / 80 ($)

Santiago, Chile Challenger Tour 80

Date: 3/4/2019 Original Cut Off: 366 (ATP) / 30 (ITF) Ranking Date: 2/11/2019

91 Djere, Laslo (SRB)

100 Sousa, Pedro (POR)

113 Dellien, Hugo (BOL)

125 Monteiro, Thiago (BRA)

138 Dutra Silva, Rogerio (BRA)

148 Bagnis, Facundo (ARG)

162 Martinez, Pedro (ESP)

170 Giannessi, Alessandro

186 Gimeno-Traver, Daniel (ESP)

189 Arguello, Facundo (ARG)

195 Coppejans, Kimmer (BEL)

210 Donati, Matteo

213 Bellucci, Thomaz (BRA)

214 Domingues, Joao (POR)

228 Moroni, Gian Marco

230 Gaio, Federico

248 Martin, Andrej (SVK)

285 Coria, Federico (ARG)

304 Cuevas, Martin (URU)

307 Kotov, Pavel (RUS)

309 Taberner, Carlos (ESP)

311 Olivo, Renzo (ARG)

312 Collarini, Andrea (ARG)

323 Gomez, Emilio (ECU)

327 Estrella Burgos, Victor (DOM)

330 Barrios Vera, Marcelo Tomas (CHI)

331 Millot, Vincent (FRA)

338 Muller, Alexandre (FRA)

342 Gonzalez, Alejandro (COL)

345 Boluda-Purkiss, Carlos (ESP)

346 Zekic, Miljan (SRB)

349 Nagal, Sumit (IND)

352 Varillas, Juan Pablo (PER)

360 Huesler, Marc-Andrea (SUI)

365 Wu, Tung-Lin (TPE)

365 Mena, Facundo (ARG) PR

366 Piros, Zsombor (HUN)

11 Souza, Joao (BRA) ITF

15 Menezes, Joao (BRA) ITF

17 Descotte, Matias Franco (ARG) ITF

30 Ugo Carabelli, Camilo (ARG) ITF

Alternates ATP

368 Durasovic, Viktor (NOR)

372 Grenier, Hugo (FRA)

373 Escobar, Gonzalo (ECU)

—-IN——–IN————

381 Haerteis, Johannes (GER)

Alternates ITF e Qualificazioni

33 Casanova, Hernan (ARG) ITF Q

41 Guinard, Manuel (FRA) ITF Q

46 Rinderknech, Arthur (FRA) ITF Q

Zhuhai, China Challenger Tour 80

Date: 3/4/2019 Original Cut Off: 279 (ATP) / 19 (ITF) Ranking Date: 2/11/2019

122 Baghdatis, Marcos (CYP)

144 Bublik, Alexander (KAZ)

154 Schnur, Brayden (CAN)

159 Otte, Oscar (GER)

177 Moriya, Hiroki (JPN)

179 Ward, James (GBR)

180 Molleker, Rudolf (GER)

184 Moraing, Mats (GER)

188 Nedovyesov, Aleksandr (KAZ)

192 Safwat, Mohamed (EGY)

194 Rodionov, Jurij (AUT)

203 Rola, Blaz (SLO)

208 Zhang, Ze (CHN)

215 Mager, Gianluca

216 Polmans, Marc (AUS)

223 Sela, Dudi (ISR)

224 Galovic, Viktor (CRO)

225 Davidovich Fokina, Alejandro (ESP)

231 Duckworth, James (AUS)

232 Kavcic, Blaz (SLO)

234 Clezar, Guilherme (BRA)

235 Kwon, Soonwoo (KOR)

237 Cachin, Pedro (ARG)

239 Lee, Duckhee (KOR)

241 Bourgue, Mathias (FRA)

242 Peliwo, Filip (CAN)

243 Lopez Perez, Enrique (ESP)

250 Ignatik, Uladzimir (BLR)

254 Marcora, Roberto

255 Myneni, Saketh (IND)

258 Serdarusic, Nino (CRO)

263 Li, Zhe (CHN)

270 Banes, Maverick (AUS)

273 Karlovskiy, Evgeny (RUS)

274 Uchida, Kaichi (JPN)

275 Purcell, Max (AUS)

279 Hernandez-Fernandez, Jose (DOM)

4 Brancaccio, Raul ITF

6 Barranco Cosano, Javier (ESP) ITF

7 Crepatte, Baptiste (FRA) ITF

19 Maamoun, Karim-Mohamed (EGY) ITF

Alternates ATP

280 Chung, Yunseong (KOR)

281 Benchetrit, Elliot (FRA)

284 Petrovic, Danilo (SRB)

289 Ortega-Olmedo, Roberto (ESP)

290 Oliveira, Goncalo (POR)

294 Altamirano, Collin (USA)

300 Lamasine, Tristan (FRA)

301 Setkic, Aldin (BIH)

304 Przysiezny, Michal (POL) PR

305 Wu, Yibing (CHN)

306 King, Evan (USA)

310 Diez, Steven (CAN)

315 Sels, Jelle (NED)

—-IN——–IN————

322 Wu, Di (CHN)

Alternates ITF e Qualificazioni

21 Fayziev, Sanjar (UZB) ITF Q

23 Karatsev, Aslan (RUS) ITF Q

25 Gakhov, Ivan (RUS) ITF Q