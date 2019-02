Dal 2020 un nuovo torneo ATP su erba. Monza si candida ma la candidatura svedese sembra più forte. Mats Wilander in pole position

Si potrebbe svolgere in Italia un nuovo torneo ATP ma c’è una forte candidatura dalla Svezia, con Mats Wilander responsabile del torneo.

L’evento si dovrebbe svolgere all’Autodromo di Monza dove verranno costruiti dei campi in erba per ospitare un evento ATP 250.

L’ATP infatti ha deciso di inserire, dal 2020, un nuovo torneo nell’ultima settimana di giugno e tra le candidature ricevute c’è anche quella della città lombarda.

Una proposta che vede la presenza della Mito Group di Roma, a cui sarà affidata l’organizzazione, e soprattutto di Giorgio Tarantola, ex arbitro ed ora direttore del torneo Challenger di Caltanissetta.

Passiamo alla candidatura svedese che porta in pole position la piccola città di Skurup.

Wilander dichiara: “Sono incredibilmente interessato e coinvolto emotivamente. Quando mi è stata raccontata questa idea un anno fa, mi sono immediatamente attivato”.

Già questa estate, si giocherà una tappa del Champions Tour, dove si esibiscono famose star del tennis del passato.

Sarà sistemato un campo davanti al castello di Svaneholm.

“Il tempo è stretto, ma stiamo iniziando a costruire già da questa settimana un primo campo. Costa 4 milioni di corone svedesi (30 milioni di corone complessive, circa 2,9 milioni di euro, è il costo dell’opera con altri 4 campi in erba) e prenderà il nome Mats Wilander Court”, dichiara Mårten Hedlund, per l’agenzia pubblicitaria Radical Minds.