Parla il marito di Karolina Pliskova della fine del rapporto Osaka-Bajin: “In Australia ho notato che litigavano sempre e una volta Naomi ha persino smesso di allenarsi”

La recente separazione tra la numero uno del mondo Naomi Osaka e Sascha Bajin, l’allenatore che l’ha aiutata a raggiungere la prima posizione mondiale e vincere due titoli del Grande Slam, è uno dei grandi temi del caldi del circuito WTA.

La ventunenne giapponese non ha voluto parlare in modo specifico delle ragioni della separazione, ma è diventato chiaro che il problema non era di natura sportiva.

Michal Hrdlicka, marito di Karolina Pliskova e membro del team che di solito l’ accompagna nel circuito, ha parlato della vicenda facendo delle rivelazioni: “Ci sono divesi fattori più di quanto la gente pensi. Una tale partnership implica una relazione personale. Il loro problema non era professionale, era personale. In Australia ho notato che litigavano sempre e una volta Naomi ha persino smesso di allenarsi.”

Osaka ha parlato poco dell’argomento fino ad ora, ma ha assicurato che il problema non è mai stato di natura economica.