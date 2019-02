Challenger Pau: LIVE i risultati con il dettagliato del Day 2. Andrea Vavassori da alternates conquista il secondo turno (VIDEO)

Buona la prima per Andrea Vavassori che conquista il secondo turno.

L’azzurro ora affronterà un altro transalpino Quentin Halys classe 1996 e n.164 ATP.

CH Pau Benjamin Bonzi Benjamin Bonzi 3 5 Andrea Vavassori Andrea Vavassori 6 7 Vincitore: A. VAVASSORI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 B. Bonzi 0-15 0-30 15-30 15-40 5-6 → 5-7 A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 5-5 → 5-6 B. Bonzi 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 5-5 A. Vavassori 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 ace 5-3 → 5-4 B. Bonzi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 A. Vavassori 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 B. Bonzi 0-15 0-30 0-40 15-40 df 3-2 → 3-3 A. Vavassori 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 B. Bonzi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 1-1 → 1-2 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 B. Bonzi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 A. Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 3-4 → 3-5 B. Bonzi 15-0 40-0 ace 2-4 → 3-4 A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 B. Bonzi 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 A. Vavassori 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 ace 1-2 → 1-3 B. Bonzi 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 A. Vavassori 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 B. Bonzi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Halys Quentin

Country: France

Age: 22 (26. 10. 1996)

Current/Highest rank – singles: 164. / 102.

Current/Highest rank – doubles: 305. / 149.

Sex: man

Plays: right

Challenger Pau CH | Indoor | e69.280 – 1°-2° Turno

CENTRAL – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

2. [Q] Steve Darcis vs [WC] Alexandre Muller (non prima ore: 11:00)



CH Pau Steve Darcis Steve Darcis 6 7 Alexandre Muller Alexandre Muller 1 6 Vincitore: S. DARCIS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 S. Darcis 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 A. Muller 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 S. Darcis 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 A. Muller 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 S. Darcis 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 A. Muller 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 S. Darcis 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 A. Muller 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-1 → 3-2 S. Darcis 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 A. Muller 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 S. Darcis 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 A. Muller 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 S. Darcis 15-0 40-0 5-1 → 6-1 A. Muller 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 S. Darcis 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-1 → 4-1 A. Muller 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-1 → 3-1 S. Darcis 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Muller 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 S. Darcis 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

3. [WC] Evan Furness vs [WC] Tristan Lamasine



CH Pau Evan Furness • Evan Furness 40 2 2 Tristan Lamasine Tristan Lamasine 40 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 E. Furness 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 2-2 T. Lamasine 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 E. Furness 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 T. Lamasine 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 E. Furness 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 T. Lamasine 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 2-6 E. Furness 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-5 → 2-5 T. Lamasine 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 1-5 E. Furness 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A df 1-3 → 1-4 T. Lamasine 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 E. Furness 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 T. Lamasine 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 E. Furness 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

4. [1] Jonathan Eysseric / David Vega Hernandez vs Benjamin Bonzi / Quentin Halys



5. [ITF] Roman Safiullin vs Dustin Brown (non prima ore: 16:30)



6. [1] Gregoire Barrere vs Nino Serdarusic (non prima ore: 18:30)



7. Norbert Gombos vs [3] Sergiy Stakhovsky



CH Pau Carlos Taberner Carlos Taberner 4 6 3 Laurynas Grigelis Laurynas Grigelis 6 4 6 Vincitore: L. GRIGELIS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 L. Grigelis 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 C. Taberner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-5 → 3-5 L. Grigelis 15-0 ace 30-0 40-0 2-4 → 2-5 C. Taberner 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 L. Grigelis 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 C. Taberner 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 L. Grigelis 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 C. Taberner 15-0 30-0 0-1 → 1-1 L. Grigelis 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Taberner 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 L. Grigelis 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 C. Taberner 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 L. Grigelis 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 C. Taberner 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 L. Grigelis 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 C. Taberner 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-1 → 3-1 L. Grigelis 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-1 → 2-1 C. Taberner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 L. Grigelis 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 C. Taberner 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 df 4-5 → 4-6 L. Grigelis 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 C. Taberner 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 L. Grigelis 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-3 → 3-4 C. Taberner 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 L. Grigelis 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 C. Taberner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 L. Grigelis 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 C. Taberner 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 L. Grigelis 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 0-1

1. [Alt] Carlos Tabernervs [Alt] Laurynas Grigelis

2. [Q] Gregoire Jacq vs Zdenek Kolar (non prima ore: 11:00)



CH Pau Gregoire Jacq Gregoire Jacq 4 4 Zdenek Kolar Zdenek Kolar 6 6 Vincitore: Z. KOLAR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Z. Kolar 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 4-5 → 4-6 G. Jacq 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Z. Kolar 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 G. Jacq 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 Z. Kolar 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 G. Jacq 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Z. Kolar 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-0 → 3-1 G. Jacq 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Z. Kolar 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 G. Jacq 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Z. Kolar 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 G. Jacq 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 Z. Kolar 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 G. Jacq 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Z. Kolar 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 G. Jacq 0-15 0-30 15-40 2-2 → 2-3 Z. Kolar 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 G. Jacq 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 Z. Kolar 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 G. Jacq 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. Nicola Kuhn vs [6] Daniel Brands



CH Pau Nicola Kuhn • Nicola Kuhn 30 6 1 Daniel Brands [6] Daniel Brands [6] 0 1 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 N. Kuhn 15-0 ace 30-0 1-2 D. Brands 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 1-2 N. Kuhn 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 ace 0-1 → 1-1 D. Brands 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 N. Kuhn 30-0 ace 40-0 5-1 → 6-1 D. Brands 15-0 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 N. Kuhn 15-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 D. Brands 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 N. Kuhn 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-1 → 2-1 D. Brands 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 N. Kuhn 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 1-0

4. David Pel / Antonio Sancic vs Gerard Granollers / Lucas Miedler (non prima ore: 14:00)



5. [ITF] Wilfredo Gonzalez / Hugo Voljacques vs Luca Margaroli / Andrea Vavassori



6. Mikael Torpegaard vs [13] Mikael Ymer



7. [WC] Evan Furness / Gregoire Jacq vs [2] Andre Begemann / Rameez Junaid (non prima ore: 17:30)



8. Jan Choinski vs [15] Adam Pavlasek



