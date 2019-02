Serena Williams alla notte degli Oscar

Datele un grande palcoscenico e accendete i riflettori, che Serena Williams farà il resto.

Questa notte, la campionessa americana è salita sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles per presentare nientemeno che “A Star is Born”, uno dei film nominati all’Oscar come miglior film in questa 91esima edizione degli Oscar.

Con la stessa sicurezza e determinazione di quando è in campo, Serena ha conquistato il palco per attirare l’attenzione delle più grandi stelle di Hollywood con il suo discorso ispiratore.

“Quando siamo bambini, tutti abbiamo dei sogni su ciò che vogliamo ottenere nella vita. Sognare è facile, renderli realtà è difficile, qualunque sia il sogno, essere un attore, un giocatore di tennis o un cantante”, ha detto Serena, indossando un elegante abito nero e rosso.