ATP Dubai: Il programma completo. C’è Thomas Fabbiano. Ritorna in campo Roger Federer

Centre Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [Q] Thomas Fabbiano vs Fernando Verdasco

2. Nikoloz Basilashvili vs [4] Karen Khachanov (non prima ore: 13:00)

3. Philipp Kohlschreiber vs [2] Roger Federer (non prima ore: 16:00)

4. Roberto Bautista Agut vs [WC] Ramkumar Ramanathan

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Damir Dzumhur vs Marton Fucsovics

2. [7] Milos Raonic vs Jan-Lennard Struff

3. [WC] Leander Paes / Benoit Paire vs Rohan Bopanna / Divij Sharan

4. Nikoloz Basilashvili / Matthew Ebden vs [2] Raven Klaasen / Michael Venus