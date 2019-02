ATP Acapulco: Il Tabellone Principale. Rafael Nadal guida il seeding. Andreas Seppi sfida Nick Kyrgios

ATP Acapulco 500 | Cemento | $1.780.060

(1) Nadal, Rafael vs Zverev, Mischa

Kyrgios, Nick vs Seppi, Andreas

Qualifier vs Wawrinka, Stan

(WC) Lopez Villasenor, Gerardo vs (7) Johnson, Steve

(3) Isner, John vs Mannarino, Adrian

Querrey, Sam vs Fritz, Taylor

Qualifier vs Gojowczyk, Peter

Qualifier vs (8) Millman, John

(6) Tiafoe, Frances vs Thompson, Jordan

(SE) McDonald, Mackenzie vs (WC) Nava, Emilio

Norrie, Cameron vs Nishioka, Yoshihito

Copil, Marius vs (4) Schwartzman, Diego

(5) de Minaur, Alex vs Jarry, Nicolas

Lajovic, Dusan vs Lopez, Feliciano

Sandgren, Tennys vs (WC) Ferrer, David

Qualifier vs (2) Zverev, Alexander