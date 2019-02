Fabio Fognini è in dubbio per Indian Wells

Fabio Fognini: “Ho bisogno di stare un po’ di tempo a casa e riposare.

Se avrò un po ‘più di energia mentale tornerò a Indian Wells altrimenti mi prenderò un periodo di riposo. Mi sono appena ritirato dal doppio. Ho un lieve dolore alla caviglia e preferisco non giocare.

Ma voglio parlare della partita e non inventarmi scuse. Lui avrà un gran futuro, ha giocato meglio di me. Ho provato con quello che ho, che al momento è poco. In questa parte di stagione ho perso il mio gioco. Settimana scorsa ho perso una bruttissima partita e qui sono venuto senza un obiettivo, solo pensare a giocare e a provare a trovare di nuovo il mio tennis.

Ho avuto 5-6 palle break e non sono riuscito a brekkare.

Ho bisogno di voltare pagina e in fretta, stare con la mia famiglia e pensare a quello che voglio fare per poi tornare a Miami o Monte Carlo. Questo è il dubbio più grande che ho adesso”.