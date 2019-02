Challenger Indian Wells, Pau e Yokohama: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni

Settimana (25 Febbraio – 03 Marzo 2019)

INDIAN WELLS , CA. USA (H) / 125 ($)

PAU , France (IH) / 90 (€)

YOKOHAMA , Japan (H) / 80 ($)

Indian Wells, USA Challenger Tour 125

Date: 2/25/2019 Original Cut Off: 207 Ranking Date: 2/4/2019

72 Krajinovic, Filip (SRB)

86 Humbert, Ugo (FRA)

89 Kovalik, Jozef (SVK)

90 Albot, Radu (MDA)

96 Donskoy, Evgeny (RUS)

98 Opelka, Reilly (USA)

100 Harris, Lloyd (RSA)

101 Rublev, Andrey (RUS)

106 Istomin, Denis (UZB)

110 Mmoh, Michael (USA)

118 Kecmanovic, Miomir (SRB)

119 Donaldson, Jared (USA)

120 Polansky, Peter (CAN)

121 Maden, Yannick (GER)

123 Jung, Jason (TPE)

127 Lacko, Lukas (SVK)

129 Bolt, Alex (AUS)

132 Bemelmans, Ruben (BEL)

141 Rosol, Lukas (CZE)

142 Bachinger, Matthias (GER)

143 Laaksonen, Henri (SUI)

144 Rubin, Noah (USA)

146 Zopp, Jurgen (EST)

147 Evans, Daniel (GBR)

155 Novak, Dennis (AUT)

156 Majchrzak, Kamil (POL)

157 Eubanks, Christopher (USA)

161 King, Darian (BAR)

166 Baldi, Filippo

167 Koepfer, Dominik (GER)

169 Caruso, Salvatore

173 Krstin, Pedja (SRB)

174 Milojevic, Nikola (SRB)

176 Quiroz, Roberto (ECU)

177 Arnaboldi, Andrea

183 Watanuki, Yosuke (JPN)

192 Smyczek, Tim (USA)

203 Young, Donald (USA)

204 Robredo, Tommy (ESP)

207 Escobedo, Ernesto (USA)

Alternates

209 Krueger, Mitchell (USA)

216 Smith, John-Patrick (AUS)

—-IN——–IN————

224 Gaio, Federico Q

225 Giron, Marcos (USA) Q

Pau, France Challenger Tour 90

Date: 2/25/2019 Original Cut Off: 276 (ATP) / 6 (ITF) Ranking Date: 2/4/2019

122 Travaglia, Stefano

131 Barrere, Gregoire (FRA)

136 Stakhovsky, Sergiy (UKR)

137 Bolelli, Simone

164 Halys, Quentin (FRA)

172 Bublik, Alexander (KAZ)

175 Ofner, Sebastian (AUT)

180 Brands, Daniel (GER)

187 Giustino, Lorenzo

193 Ymer, Mikael (SWE)

195 Mahut, Nicolas (FRA)

197 Pavlasek, Adam (CZE)

199 Clarke, Jay (GBR)

200 Napolitano, Stefano

202 De Greef, Arthur (BEL)

206 Kamke, Tobias (GER)

213 Griekspoor, Tallon (NED)

218 Gutierrez-Ferrol, Sergio (ESP)

219 Horansky, Filip (SVK)

230 Kolar, Zdenek (CZE)

232 Brown, Dustin (GER)

233 Janvier, Maxime (FRA)

237 Kuhn, Nicola (ESP)

247 Ilkel, Cem (TUR)

248 Ignatik, Uladzimir (BLR)

253 De Schepper, Kenny (FRA)

255 Gombos, Norbert (SVK)

259 Serdarusic, Nino (CRO)

261 Masur, Daniel (GER)

262 Torpegaard, Mikael (DEN)

265 Bonzi, Benjamin (FRA)

267 Viola, Matteo

271 Vilella Martinez, Mario (ESP)

273 Griekspoor, Scott (NED)

275 Karlovskiy, Evgeny (RUS)

276 Miedler, Lucas (AUT)

1 Heller, Peter (GER) ITF

4 Brancaccio, Raul ITF

5 Barranco Cosano, Javier (ESP) ITF

6 Safiullin, Roman (RUS) ITF

Pau Q, France Challenger Tour 90

Date: 2/25/2019 Original Cut Off: 9 (ITF) Ranking Date: 2/4/2019

7 Crepatte, Baptiste (FRA)

8 Jacq, Gregoire (FRA)

9 Reboul, Fabien (FRA)

Yokohama, Japan Challenger Tour 80

Date: 2/25/2019 Original Cut Off: 338 (ATP) / 24 (ITF) Ranking Date: 2/4/2019

140 Ito, Tatsuma (JPN)

158 Schnur, Brayden (CAN)

160 Sugita, Yuichi (JPN)

165 Otte, Oscar (GER)

178 Moriya, Hiroki (JPN)

185 Troicki, Viktor (SRB)

186 Moraing, Mats (GER)

196 Rodionov, Jurij (AUT)

205 Rola, Blaz (SLO)

214 Soeda, Go (JPN)

222 Mager, Gianluca

226 Sela, Dudi (ISR)

234 Clezar, Guilherme (BRA)

235 Peliwo, Filip (CAN)

240 Kwon, Soonwoo (KOR)

243 Lee, Duckhee (KOR)

246 Elias, Gastao (POR)

251 Couacaud, Enzo (FRA)

264 Li, Zhe (CHN)

270 Uchida, Kaichi (JPN)

272 Purcell, Max (AUS)

277 Hernandez-Fernandez, Jose (DOM)

278 Chung, Yunseong (KOR)

280 Cachin, Pedro (ARG)

282 Yang, Tsung-Hua (TPE)

290 Oliveira, Goncalo (POR)

296 Altamirano, Collin (USA)

306 Wu, Yibing (CHN)

309 Olivo, Renzo (ARG)

322 Wu, Di (CHN)

324 Safranek, Vaclav (CZE)

325 Wang, Tak Khunn (FRA)

327 Dima, Dragos (ROU)

328 Smith, Roy (USA)

337 Saville, Luke (AUS)

338 Statham, Jose (NZL)

2 Perez Sanz, David (ESP) ITF

20 Fayziev, Sanjar (UZB) ITF

23 Echargui, Moez (TUN) ITF

24 Gakhov, Ivan (RUS) ITF

Alternates ATP

339 Mousley, Bradley (AUS)

339 Nguyen, Daniel (USA) PR

344 Tokuda, Renta (JPN)

—-IN——–IN————

347 Harris, Andrew (AUS)