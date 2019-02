Laureus Awards 2019: Novak Djokovic sportivo dell’anno. Naomi Osaka rivelazione dell’anno

Serata di gala a Montecarlo dove sono stati assegnati i Laureus Awards 2019.

In campo maschile il premio quale miglior sportivo dell’anno è andato a Novak Djokovic (quarto successo per lui, eguagliato Bolt).

In campo femminile gloria per la ginnasta Simone Biles, prima donna a vincere quattro campionati mondiali all-around (a Doha).

Per quanto concerne la squadra dell’anno è stata incoronata la nazionale francese di calcio, vincitrice del Mondiale lo scorso anno in Russia. Altri riconoscimenti, tra gli altri, per Naomi Osaka (rivelazione dell’anno) e Tiger Woods (ritorno dell’anno).