Marco Cecchinato dopo il successo a Buenos Aires: “Ora posso vincere partite anche giocando male. Prima non succedeva e questa è una grande differenza”

Queste le parole di Marco Cecchinato dopo la conquista del torneo ATP 250 di Buenos Aires.

“Ora posso vincere partite anche giocando male. Prima non succedeva e questa è una grande differenza. Credo di poter fare bene sul cemento, terra ed erba.

Scendo in campo per vincere ogni partita con la fiducia di potercela fare. C’è stato un click nella mia testa per convincermi di questo”

“Nell’ultimo anno ho lavorato in campo per sentirmi nel miglior modo possibile. Prima non mi piaceva allenarmi né soffrire in campo.

Ora vado ad allenarmi sempre bene e sono diventato un lavoratore del tennis che non pensa al futuro e si concentra settimana per settimana. È un buon modo per viver il circuito, mi godrò questo titolo perché è la conferma che ho fatto le cose più che bene”.