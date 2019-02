ATP Rotterdam: LIVE i risultati con il dettagliato del Turno Decisivo di Quali. Thomas Fabbiano centra la qualificazione (con il nuovo Main Draw)

(1) Nishikori, Kei vs (SE) Herbert, Pierre-Hugues

(LL) Copil, Marius vs (LL) Gulbis, Ernests

Klizan, Martin vs Fucsovics, Marton

Chung, Hyeon vs (9) Basilashvili, Nikoloz

(4) Raonic, Milos vs Kohlschreiber, Philipp

Paire, Benoit vs (WC) Wawrinka, Stan

(Q) Simon, Gilles vs (WC) Berdych, Tomas

(Q) Skugor, Franko vs (10) Shapovalov, Denis

(8) Goffin, David vs Monfils, Gael

Seppi, Andreas vs (Q) Gojowczyk, Peter

Kukushkin, Mikhail vs Haase, Robin

Dzumhur, Damir vs (3) Tsitsipas, Stefanos

(5) Medvedev, Daniil vs Chardy, Jeremy

Ebden, Matthew vs Verdasco, Fernando

(PR) Tsonga, Jo-Wilfried vs (Q) Fabbiano, Thomas

(WC) Griekspoor, Tallon vs (2) Khachanov, Karen

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Peter Gojowczyk vs Andrey Rublev



ATP Rotterdam Peter Gojowczyk [4] Peter Gojowczyk [4] 6 6 6 Andrey Rublev Andrey Rublev 4 7 2 Vincitore: P. GOJOWCZYK

2. [WC] Ryan Nijboer vs [Alt] Franko Skugor



ATP Rotterdam Ryan Nijboer Ryan Nijboer 6 2 4 Franko Skugor Franko Skugor 4 6 6 Vincitore: F. SKUGOR

3. [1] Austin Krajicek / Artem Sitak vs [2/WC] Sander Arends / David Pel (non prima ore: 13:30)



ATP Rotterdam Austin Krajicek / Artem Sitak [1] Austin Krajicek / Artem Sitak [1] 6 3 Sander Arends / David Pel [2] Sander Arends / David Pel [2] 7 6 Vincitori: ARENDS / PEL

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Marius Copil vs [8] Thomas Fabbiano



ATP Rotterdam Marius Copil [3] Marius Copil [3] 5 6 6 Thomas Fabbiano [8] Thomas Fabbiano [8] 7 3 7 Vincitore: T. FABBIANO

2. [1] Gilles Simon vs [7] Ernests Gulbis (non prima ore: 13:00)