ATP Buenos Aires: Il Tabellone di Qualificazione. Derby tra Sonego e Gaio al primo turno

ATP Buenos Aires 250 | Terra | $590.745

Court Guillermo Vilas – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Elias Ymer vs [WC] Juan Pablo Ficovich

2. Marcelo Arevalo vs [8] Carlos Berlocq

3. Alessandro Giannessi vs [6] Marco Trungelliti

4. [2] Thiago Monteiro vs Facundo Bagnis (non prima ore: 20:00)

Estadio 2 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Rogerio Dutra Silva vs [7] Casper Ruud

2. [1] Cameron Norrie vs Andrej Martin

3. [3] Lorenzo Sonego vs Federico Gaio

4. [WC] Juan Bautista Otegui vs [5] Hugo Dellien