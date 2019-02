Davis Cup: A settembre gli spareggi per la permanenza nel World Group. Rischia la Svizzera

Se vorrà restare tra le migliori 30 squadre di Coppa Davis la Svizzera dovrà battere in trasferta la Slovacchia. La sfida, la prima tra le due nazioni, si terrà il 13-14 settembre a Bratislava.

Sconfitti 3-1 dalla Russia a Bienne, i rossocrociati troveranno sulla propria strada una compagine pure estromessa nel turno di qualificazione in cui si è inchinata 3-2 al Canada. Il giocatore di punta degli slovacchi è Martin Klizan, numero 38 del ranking ATP.

Americas Zone Group I

Brazil (1) (c) (*) v Barbados

Venezuela (c) v Ecuador (2)

Uruguay (c) v Dominican Republic (3)

Asia/Oceania Zone Group I

Pakistan (c) v India (1)

Lebanon (c) (*) v Uzbekistan (2)

China (3) (c) v Korea, Rep.

Europe/Africa Zone Group I

Bosnia and Herzegovina (c) (*) v Czech Republic (1)

Sweden (2) (c) v Israel

Finland (c) v Austria (3)

Hungary (4) (c) v Ukraine

Slovakia (c) (*) v Switzerland (5)

Belarus (c) v Portugal (6)