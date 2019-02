Arnaud Clement parla della sua esperienza nel torneo di Mosca: “In questo enorme stadio indoor, c’erano tante persone e ne vidi una che mi offrì 50 mila dollari per il mio match notturno”

In un’intervista Arnaud Clement ha dichiarato di aver ricevuto un’offerta di denaro per truccare una partita durante il torneo ATP 250 di Mosca di alcuni anni fa.

“Ero sconvolto da quella situazione. In questo enorme stadio indoor, c’erano tante persone e ne vidi una che mi offrì 50 mila dollari per il mio match notturno.

Mi disse che avrei ricevuto il denaro prima di giocare. Non avevo mai visto una cosa del genere prima di allora, e non ne vidi mai più una in seguito”. “Risposi che non ero interessato e vinsi il mio match (sorride).

Dopo questo episodio, non sono più tornato a giocare quel torneo.”

“Criticherò tutti i giocatori, a prescindere dal loro livello e dai loro guadagni, se combinano le partite.

Ma talvolta vengono loro offerte somme di denaro che possono permettere loro di giocare tornei per uno o due mesi, semplicemente perdendo un set o un match. Dobbiamo lottare con i giocatori specialmente contro le persone che avanzano queste offerte.”