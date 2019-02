ITF Junior: Flavio Cobolli vince il G1 in Ecuador, Vincent Ruggeri vince in Svizzera (G4). Giulia Martinelli vince in Egitto (G5)

Settimana di tennis giovanile con molti italiani impegnati e ancora ottimi risultati per i nostri ragazzi impegnati in giro per il mondo. Il successo più importante lo ha ottenuto Flavio Cobolli (2002) che ha vinto il torneo più importante della settimana, il G1 che si è disputato in Ecuador. Cobolli sta ottenendo ottimi risultati nella trasferta sudamericana che la prossima settimana lo porterà a giocare in Paraguay.

Per il resto ancora eccellenti risultati anche dall’Egitto dove hanno sostanzialmente debuttato nel circuito ITF Junior tante giovanissime del 2004, nel torneo di grado 5 del Cairo. Questa volta la più brava è stata Giulia Martinelli (2004) che ha vinto il torneo, superando in finale la testa di serie numero 1, l’egiziana Badawi, vicina alla 200 del ranking. Nel femminile molto brave anche le altre ragazze, semifinale per Emma Valletta (2004), quarti di finale per Denise Valente (2004), Virginia Ferrara (2004), Fabrizia Cambria (2004), Greta Borsoi (2002), primo turno per Giorgia Pedone (2004), Lavinia Rojas Beccaglia (2002), Perla Fabbri (2003), non hanno superato le qualificazioni Sofia Colavita (2001), Milena Jevtovic (2004), Arianna Iannone (2002), Beatrice Piras (2002).

Nel maschile finale per Matteo Gigante (2002), fermato solo dalla testa di serie numero 1, l’egiziano Zakarya. Poi quarti di finale per Gabriele Bombara (2002), secondo turno per Alessandro Spadola (2003), primo turno per Paolo Rosati (2003), Filippo di Perna (2002), Federico Serena (2002), Alessandro Palma (2003), Matteo da Ros (2002), non si sono qualificati Matteo Lusso (2002), Leone de Angelis (2002), Emanuele Rotella (2001), Matteo Maggiopinto (2001), Roberto Rombola (2003), Francesco Bisceglie (2003), Luca D’Ostiani (2002). Nel doppio Bombara e Gigante sono arrivati in finale.

Vittoria anche in Svizzera nel torneo G4 con il successo finale per Samuel Vincent Ruggeri (2002) che ha superato in una emozionante finale Noah Lopez per 6-7 7-6 6-4. Nello stesso torneo vittoria azzurra anche nel doppio con il successo della coppia Gramaticopolo – Malgaroli. Buoni risultati anche per altri italiani nel singolare con la semifinale di Biagio Gramaticopolo (2002), i quarti di finale di Mattia Bernardi (2002), il secondo turno di Marcello Serafini (2002), Leonardo Malgaroli (2002) e il primo turno di Enrico Wood (2002). Non si è qualificato Filippo Mondini (2003). Nel femminile dello stesso torneo primo turno per Rubina de Ponti (2002) e Rachele Zingale (2002), non si sono qualificate Beatrice Stagno (2003), Laura Mair (2003) e Gloria Contarino (2003).

Nel G4 in Polonia semifinale per Alessandra Simone (2003) e per Sofia Rocchetti (2002), primo turno per Beatrice Ricci (2003). Nel G2 in Tunisia quarti di finale per Fausto Tabacco (2002), secondo turno per Marco Furlanetto (2001) e Pietro Marino (2001).

Nel G4 in Kenya: secondo turno per Gianni Biagianti (2002), non si sono qualificati Luca Fardelli (2002), Guelfo Baldovinetti (2001), Francesco Castellano (2003).

Nel G5 in Israele: nel maschile secondo turno per Lorenzo Vincenti (2001), non si è qualificato Marco Mania (2002), nel femminile semifinale per Chiara Fornasieri (2003).

Infine nel G5 in Norvegia, secondo turno per Daniele Minighini (2004) e non si qualifica Niccolò Ciavarella (2004).

Paolo Angella