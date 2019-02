ATP Montpellier: Il Tabellone Principale. Thomas Fabbiano ai nastri di partenza

ATP Montpellier 250 | Indoor | e524.340

(1) Pouille, Lucas vs Bye

Vesely, Jiri vs Qualifier

Gulbis, Ernests vs Hurkacz, Hubert

Albot, Radu vs (5) Kohlschreiber, Philipp

(4) Simon, Gilles vs Bye

(WC) Humbert, Ugo vs (WC) Tsonga, Jo-Wilfried

Qualifier vs (PR) Darcis, Steve

Zverev, Mischa vs (6) Chardy, Jeremy

(7) Herbert, Pierre-Hugues vs Kudla, Denis

Ivashka, Ilya vs Fabbiano, Thomas

Granollers, Marcel vs Karlovic, Ivo

Bye vs (3/WC) Shapovalov, Denis

(8) Paire, Benoit vs Donskoy, Evgeny

Berdych, Tomas vs Qualifier

Krajinovic, Filip vs Qualifier

Bye vs (2) Goffin, David