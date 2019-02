Roger Federer: “Le persone pensano sempre che Federer non possa uscire presto da un torneo. Ma può succedere, non deve sempre essere collegato ad un problema”

Roger Federer ha parlato della recente sconfitta subita all’Australian Open contro il greco Tsitsipas.

“Ho accettato i momenti difficili per più di tre ore e mezza, ma la sua potenza mi ha mandato fuori ritmo. Lui ha fatto di tutto per portarla a casa e ci è riuscito.

Sono molto soddisfatto di come mi sento. Fisicamente sono in buona forma, pronto ad andare fino in fondo nei tornei più importanti.

Le persone pensano sempre che Federer non possa uscire presto da un torneo. Ma può succedere, non deve sempre essere collegato ad un problema. Ci è voluto un ottimo giocatore per battermi, ad esempio.”

“Già conoscevo la mia programmazione fino a Wimbledon. Avevo già deciso sulla terra, la sconfitta in Australia non c’entra nulla con questa scelta.”