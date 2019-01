Challenger Launceston: LIVE i risultati con il dettagliato degli Ottavi di Finale. Lorenzo Giustino ai quarti di finale (VIDEO)

Il programma dei quarti di finale

Centre – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Luke Saville vs Tristan Lamasine

2. [12] Lorenzo Giustino vs [15] Jay Clarke

3. [1] Lloyd Harris vs Nicola Kuhn (non prima ore: 07:00)

Court 4 – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Maverick Banes / Blake Ellis vs Hiroki Moriya / Mohamed Safwat

2. [16] Dudi Sela vs Max Purcell (non prima ore: 03:00)

3. [1] Max Purcell / Luke Saville vs [3] Matt Reid / Sem Verbeek

Challenger Launceston CH | Cemento | $54.160 – Ottavi di Finale

Centre – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Luke Saville vs [11] Go Soeda



CH Launceston Luke Saville Luke Saville 6 6 Go Soeda [11] Go Soeda [11] 4 2 Vincitore: L. SAVILLE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 L. Saville 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 6-2 G. Soeda 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-1 → 5-2 L. Saville 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 G. Soeda 0-15 15-15 30-15 40-15 4-0 → 4-1 L. Saville 15-0 30-0 40-0 ace 3-0 → 4-0 G. Soeda 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 L. Saville 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 G. Soeda 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 L. Saville 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 G. Soeda 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 L. Saville 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 4-3 → 5-3 G. Soeda 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 L. Saville 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 G. Soeda 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 L. Saville 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-2 → 2-2 G. Soeda 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 1-2 L. Saville 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 G. Soeda 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

2. [3] Pedro Martinez vs [16] Dudi Sela (non prima ore: 02:30)



CH Launceston Pedro Martinez [3] Pedro Martinez [3] 0 4 1 Dudi Sela [16] • Dudi Sela [16] 0 6 5 Vincitore: D. SELA per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 D. Sela 1-5 P. Martinez 15-0 ace 15-15 30-15 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-4 → 1-5 D. Sela 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 P. Martinez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 D. Sela 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 P. Martinez 15-0 15-15 df 30-15 0-1 → 1-1 D. Sela 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 P. Martinez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 D. Sela 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 D. Sela 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 P. Martinez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 D. Sela 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 P. Martinez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 D. Sela 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-0 → 2-1 P. Martinez 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-0 → 2-0 D. Sela 0-15 df 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

3. [1] Lloyd Harris vs [WC] Harry Bourchier



CH Launceston Lloyd Harris [1] Lloyd Harris [1] 6 6 Harry Bourchier Harry Bourchier 3 3 Vincitore: L. HARRIS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 L. Harris 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 H. Bourchier 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 L. Harris 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-2 → 5-2 H. Bourchier 0-15 15-15 40-15 ace 4-1 → 4-2 L. Harris 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 H. Bourchier 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 L. Harris 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 H. Bourchier 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Harris 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 H. Bourchier 15-0 15-15 30-15 ace 30-40 5-3 → 6-3 L. Harris 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 H. Bourchier 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 L. Harris 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 H. Bourchier 15-0 40-0 3-1 → 3-2 L. Harris 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 H. Bourchier 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 L. Harris 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 H. Bourchier 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Court 4 – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Maverick Banes vs [12] Lorenzo Giustino



CH Launceston Maverick Banes Maverick Banes 6 3 Lorenzo Giustino [12] Lorenzo Giustino [12] 7 6 Vincitore: L. GIUSTINO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 L. Giustino 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 3-5 → 3-6 M. Banes 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 L. Giustino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 M. Banes 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 L. Giustino 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 2-3 M. Banes 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 L. Giustino 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 1-2 M. Banes 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 L. Giustino 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* df 1*-2 ace 2*-2 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 4-5* 5-5* 6*-5 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 8*-8 ace 9-8* 9-9* 9*-10 10*-10 10-11* 6-6 → 6-7 L. Giustino 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 M. Banes 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 L. Giustino 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 4-5 → 5-5 M. Banes 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 L. Giustino 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 M. Banes 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 L. Giustino 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 M. Banes 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 L. Giustino 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace ace 2-1 → 2-2 M. Banes 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 L. Giustino 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 M. Banes 30-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

2. [15] Jay Clarke vs [2] Tatsuma Ito



CH Launceston Jay Clarke [15] Jay Clarke [15] 6 6 7 Tatsuma Ito [2] Tatsuma Ito [2] 2 7 5 Vincitore: J. CLARKE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 J. Clarke 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 7-5 T. Ito 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 J. Clarke 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 T. Ito 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 J. Clarke 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-4 → 4-4 T. Ito 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 2-4 → 3-4 J. Clarke 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 T. Ito 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. Clarke 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 T. Ito 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Clarke 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-1 → 1-1 T. Ito 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 1*-3 1-4* 2-4* 2*-5 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 T. Ito 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 6-5 → 6-6 J. Clarke 15-0 30-0 5-5 → 6-5 T. Ito 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 5-4 → 5-5 J. Clarke 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 4-4 → 5-4 T. Ito 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 J. Clarke 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 3-3 → 4-3 T. Ito 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-3 → 3-3 J. Clarke 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 T. Ito 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 J. Clarke 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 T. Ito 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 J. Clarke 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 T. Ito 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 J. Clarke 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 T. Ito 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 J. Clarke 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 T. Ito 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Clarke 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 T. Ito 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 J. Clarke 15-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. Nicola Kuhn vs [5] Sebastian Ofner (non prima ore: 02:30)



CH Launceston Nicola Kuhn Nicola Kuhn 7 6 Sebastian Ofner [5] Sebastian Ofner [5] 6 3 Vincitore: N. KUHN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 N. Kuhn 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 S. Ofner 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 N. Kuhn 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 S. Ofner 0-15 0-30 0-40 df 3-2 → 4-2 N. Kuhn 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 S. Ofner 15-0 ace 30-15 40-15 2-1 → 2-2 N. Kuhn 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 S. Ofner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 N. Kuhn 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* df 4*-1 4*-2 5-2* 6-2* df 6-6 → 7-6 N. Kuhn 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 S. Ofner 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 N. Kuhn 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 S. Ofner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 4-4 → 4-5 N. Kuhn 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 S. Ofner 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 2-4 → 3-4 N. Kuhn 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 S. Ofner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-2 → 2-3 N. Kuhn 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 S. Ofner 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 N. Kuhn 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Ofner 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

4. [3] Matt Reid / Sem Verbeek vs Andre Goransson / Harri Heliovaara



CH Launceston Matt Reid / Sem Verbeek [3] Matt Reid / Sem Verbeek [3] 6 3 10 Andre Goransson / Harri Heliovaara Andre Goransson / Harri Heliovaara 4 6 8 Vincitori: REID / VERBEEK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 A. Goransson / Heliovaara 1-0 A. Goransson / Heliovaara 0-1 0-2 1-2 2-2 df 2-3 3-3 3-4 3-5 4-5 df 4-6 5-6 5-7 6-7 7-7 7-8 8-8 df 8-9 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Goransson / Heliovaara 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-5 → 3-6 M. Reid / Verbeek 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 A. Goransson / Heliovaara 15-0 ace 30-0 40-0 2-4 → 2-5 M. Reid / Verbeek 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 1-4 → 2-4 A. Goransson / Heliovaara 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 M. Reid / Verbeek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-3 → 1-3 A. Goransson / Heliovaara 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-2 → 0-3 M. Reid / Verbeek 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 0-1 → 0-2 A. Goransson / Heliovaara 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Reid / Verbeek 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-4 → 6-4 A. Goransson / Heliovaara 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 4-4 → 5-4 M. Reid / Verbeek 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 A. Goransson / Heliovaara 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Reid / Verbeek 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 A. Goransson / Heliovaara 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 M. Reid / Verbeek 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 2-2 A. Goransson / Heliovaara 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 M. Reid / Verbeek 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-0 → 1-1 A. Goransson / Heliovaara 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0

Court 3 – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Max Purcell vs Yusuke Takahashi



CH Launceston Max Purcell Max Purcell 6 6 Yusuke Takahashi Yusuke Takahashi 4 4 Vincitore: M. PURCELL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Purcell 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Y. Takahashi 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 40-30 5-3 → 5-4 M. Purcell 15-0 ace 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Y. Takahashi 0-15 0-30 0-40 df 3-3 → 4-3 M. Purcell 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 3-2 → 3-3 Y. Takahashi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 M. Purcell 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 Y. Takahashi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Purcell 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 Y. Takahashi 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Purcell 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Y. Takahashi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 M. Purcell 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 4-3 → 4-4 Y. Takahashi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 M. Purcell 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Y. Takahashi 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 2-2 → 3-2 M. Purcell 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Y. Takahashi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Purcell 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Y. Takahashi 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

2. Tsung-Hua Yang vs Tristan Lamasine



CH Launceston Tsung-Hua Yang Tsung-Hua Yang 3 2 Tristan Lamasine Tristan Lamasine 6 6 Vincitore: T. LAMASINE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 T. Yang 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 T. Lamasine 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 T. Yang 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 T. Lamasine 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 2-2 → 2-3 T. Yang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 T. Lamasine 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 T. Yang 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-1 → 1-1 T. Lamasine 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 T. Yang 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 T. Lamasine 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 T. Yang 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 T. Lamasine 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 T. Yang 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 T. Lamasine 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 T. Yang 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 T. Lamasine 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 T. Yang 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. [ITF] John Paul Fruttero / David Perez Sanz vs [WC] Maverick Banes / Blake Ellis (non prima ore: 02:30)



CH Launceston John Paul Fruttero / David Perez Sanz John Paul Fruttero / David Perez Sanz 6 3 12 Maverick Banes / Blake Ellis Maverick Banes / Blake Ellis 4 6 14 Vincitori: BANES / ELLIS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 12-14 M. Banes / Ellis 0-1 M. Banes / Ellis 0-1 1-1 2-1 3-1 3-2 4-2 4-3 5-3 5-4 6-4 6-5 7-5 7-6 7-7 7-8 8-8 8-9 9-9 ace 9-10 10-10 11-10 11-11 12-11 12-12 13-12 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Banes / Ellis 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 J. Paul Fruttero / Perez Sanz 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 M. Banes / Ellis 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-4 → 2-5 J. Paul Fruttero / Perez Sanz 15-0 30-0 ace 40-0 1-4 → 2-4 M. Banes / Ellis 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 1-3 → 1-4 J. Paul Fruttero / Perez Sanz 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 M. Banes / Ellis 15-0 15-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 J. Paul Fruttero / Perez Sanz 0-15 0-30 0-40 df 0-1 → 0-2 M. Banes / Ellis 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Paul Fruttero / Perez Sanz 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 M. Banes / Ellis 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 J. Paul Fruttero / Perez Sanz 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 M. Banes / Ellis 15-0 40-0 4-2 → 4-3 J. Paul Fruttero / Perez Sanz 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 M. Banes / Ellis 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 J. Paul Fruttero / Perez Sanz 0-15 0-30 15-30 15-40 3-0 → 3-1 M. Banes / Ellis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-0 → 3-0 J. Paul Fruttero / Perez Sanz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 1-0 → 2-0 M. Banes / Ellis 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

4. [1] Max Purcell / Luke Saville vs Tristan Lamasine / Stephane Robert