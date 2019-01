Challenger Cleveland: Il Tabellone Principale. Al via Roberto Marcora

Challenger Cleveland CH | Indoor | $81.240 – Parte Alta

(1) Jung, Jason vs Bye

(WC) Wolf, Jeffrey John vs (WC) Shane, Ryan

Oliveira, Goncalo vs King, Evan

Bye vs (15) Giron, Marcos

(11) Bellucci, Thomaz vs Bye

(ITF) Descotte, Matias Franco vs Qualifier

(WC) Corwin, Felix vs King, Kevin

Bye vs (7) Quiroz, Roberto

(4) Koepfer, Dominik vs Bye

(WC) Redlicki, Michael vs Gojo, Borna

Vilella Martinez, Mario vs Karlovskiy, Evgeny

Bye vs (13) Peliwo, Filip

(9) Arevalo, Marcelo vs Bye

Qualifier vs Uchida, Kaichi

Broady, Liam vs Estrella Burgos, Victor

Bye vs (6) Smyczek, Tim

Challenger Cleveland CH | Indoor | $81.240 – Parte Bassa

(5) King, Darian vs Bye

Petrovic, Danilo vs Pavic, Ante

Smith, Roy vs (ITF) Brouwer, Gijs

Bye vs (12) Young, Donald

(16) Cid Subervi, Roberto vs Bye

Blanch, Ulises vs Song, Evan

Sarkissian, Alexander vs Bonzi, Benjamin

Bye vs (3/WC) Rubin, Noah

(8) Schnur, Brayden vs Bye

(ITF) Wessels, Louis vs Kozlov, Stefan

(ITF) Jomby, Tom vs Choinski, Jan

Bye vs (10) Brown, Dustin

(14) Harrison, Christian vs Bye

Millot, Vincent vs Torpegaard, Mikael

Marcora, Roberto vs Novikov, Dennis

Bye vs (2) Kecmanovic, Miomir