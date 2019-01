Lorenzo Musetti annulla un match point e vince l’Australian Open Juniores

Lorenzo Musetti è il primo azzurrino a trionfare a Melbourne. Dopo la finale persa agli US Open lo scorso settembre, l’azzurro ha centrato il titolo agli Australian Open junior.

Il 16enne di Carrara, prima testa di serie, ha battuto in finale in tre set lo statunitense Emilio Nava, 17 anni e numero 22 del ranking mondiale ITF per 46 62 76 (12) dopo due ore e sette minuti di partita.

Da segnalare che l’azzurro nel supertiebreak del terzo e decisivo set ha annullato anche un match point, prima di chiudere la partita alla quarta opportunità per 14 punti a 12.

Come dicevamo si tratta del primo successo di un giocatore italiano all’Australian Open Juniores.

Australian Open Grand Slam | Cemento | A$59.687.000 – Finale

Rod Laver Arena – Ora italiana: 02:15 (locale: 12:15) – 3° Incontro

(1) L. Musetti vs (13) E. Nava (Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))