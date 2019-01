Una Finale All’Origine Del Mito: “Federer Vs Nadal La Sfida Infinita”

Per il ciclo Nove Racconta arriva sul Nove di Discovery Italia l’esclusivo documentario che racconta una delle partite più celebri della storia del tennis: la finale di Wimbledon Federer-Nadal del 2008. Federer vs Nadal la storia infinita, in onda domenica 27 gennario alle 23.30 sul Nove, è molto di più del racconto di una partita epica e di una rivalità infinita.

Una grande esclusiva che arriva al termine di una giornata di grande tennis per tutti gli appassionati con Rafa Nadal che dopo due anni è tornato in finale agli Australian Open, dopo aver perso nel 2017 un match dalle mille emozioni proprio con il suo rivale di sempre Roger Federer.

Poesia in movimento ed eleganza brutale, sfida esemplare di talento e forza. Federer che fa dell’arte di giocare a tennis un’invenzione costante, Nadal che è il più straordinario corpo atleta della storia sportiva. Quel giorno, a Wimbledon, Roger e Rafa si sono fusi insieme ed è per questo che Andrew Douglas – basandosi sul libro di L. Jon Wertheim Strokes of Genius: Federer, Nadal, and the Greatest Match Ever Played – ha trasformato la finale del 2008 in un bellissimo documentario prodotto da Tennis Channel che Nove trasmette in esclusiva per l’Italia.

Giorni così meritano splendidi montaggi, musiche orchestrali e campioni di ogni epoca. Nel documentario Federer e Nadal si raccontano mentre i grandi miti del tennis – John McEnroe, Bjorn Borg, Martina Navratilova, Chris Evert e Pete Sampras e molti altri- li celebrano sulle immagini della finale di Wimbledon. La partita che ha cambiato per sempre la storia del tennis.

Dopo aver vinto tutto, Roger Federer e Rafael Nadal sono caduti, sono cambiati e hanno cambiato il loro gioco in linea evolutiva. Così, dopo molti anni, sono ancora loro il centro di gravità del tifo planetario, ma è il 6 luglio 2008 che Roger e Rafa hanno davvero cambiato i loro destini.