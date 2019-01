Da Melbourne: Stefanos Tsitsipas “Ma Federer come fa a battere Nadal?”

Gli Australian Open di Stefanos Tsitsipas sono stati un successo. Nonostante l’eliminazione in semifinale contro Rafael Nadal, il greco può dirsi soddisfatto.

“Ma Federer come fa a battere Nadal? Non lo capisco. Il mio gioco e quello di Roger sono simili eppure contro lo spagnolo io non ho avuto alcuna possibilità. Mi ha sorpreso al servizio, nonostante non sia uno dei migliori del circuito, e in più ha fatto la differenza pure dal fondo. Mi ha fatto giocare male. Non ho mai avuto pensieri positivi durante la partita”.