Australian Open: Rafael Nadal senza pietà. Dominato Tsitsipas

Rafael Nadal (ATP 2) non ha fatto sconti a Stefanos Tsitsipas (15), astro nascente del tennis mondiale, e si è qualificato piuttosto agevolmente per la finale degli Australian Open. Il maiorchino, che insegue il secondo trionfo a Melbourne dopo quello ottenuto nel 2009, ha battuto il giustiziere di Roger Federer (3) con il punteggio di 6-2 6-4 6-0 in meno di due ore di gioco.

Il mancino di Manacor ha giocato un match praticamente perfetto contro il talentuoso greco, mettendolo in difficoltà fin dalle prime battute e non mostrando alcuna pietà durante il vistoso calo di tensione dell’avversario nel terzo decisivo set. Due break nella prima frazione, uno nella seconda e tre nella terza hanno permesso a Nadal di chiudere in 1h46′ la sua partita più veloce in questa edizione del torneo.

Lo spagnolo attende ora il nome del proprio sfidante, che uscirà dalla sfida di venerdì mattina tra Novak Djokovic (1) e Lucas Pouille (35). Negli ultimi tre atti conclusivi, cui ha preso parte a Melbourne, è sempre stato battuto: nel 2012 dallo stesso Djokovic, nel 2014 da Wawrinka e nel 2017 da Federer.