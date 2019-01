Australian Open: Lucas Pouille batte Raonic ed è in semifinale

Lucas Pouille (ATP 31) si aggiunge alla lista delle grandi sorprese di questi Australian Open. Il francese, da meno di due mesi sotto l’ala protettiva di Amélie Mauresmo, è riuscito ad eliminare nei quarti di finale Milos Raonic (17), imponendosi per 7-6 (7/4) 6-3 6-7 (2/7) 6-4 in poco più di tre ore di gioco, conquistando così per la prima volta in carriera un posto in una semifinale del Grande Slam. Il canadese, uno dei giocatori più in forma a Melbourne e capace di far fuori prima Stan Wawrinka e poi anche Alexander Zverev, non è riuscito ad essere efficace al servizio come gli era successo finora.